499之亂換488？學生上網吃到飽 NCC要求簡化申辦方式

2018-08-16 21:35

〔記者劉力仁／台北報導〕暑假即將結束，眼見學生上網龐大商機，電信三雄繼499吃到飽之後，今天紛紛在10月底之前，推出488學生上網吃到飽方案，國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，已要求3家電信業者妥善規劃客服人力、電腦設備、行銷因應等配套，也要簡化且提供多元的申辦方式。

台灣大哥大推出「學生好Young」方案，學生申辦單門號只要488元，上網和網內互打統統吃到飽，強調是三雄唯一488最優雙飽方案。單辦門號月付288元，享4GB上網、網內互打免費，網外30分鐘的語音通話。

中華電信推出「青春無敵學生」方案，月繳388、588或688元，享指定期間上網吃到飽、網內前10分鐘免費，搭配手機、平板、宿舍小家電，享優惠價，到日韓港澳等十大熱門國家旅遊「1GB輕量型」7日88元、「5日吃到飽」方案488元。

遠傳推出「青春無價」專案，學生單門號吃到飽488方案，享受4.5G飆網服務，加贈網內、外各40分鐘的語音通話，以及每個月60分鐘的市話通話分鐘數。月租加價100元就可以把iPhone 6以3900超值價帶回家，還有多款零元手機可挑選。

今年5月，電信三雄推出499不限資格吃到飽資費專案，引爆消費者瘋狂排隊、電信員工超時工作等亂象，NCC最後做出重罰，中華電信罰200萬、遠傳60萬、台哥大60萬元，創下NCC首度針對電信業者促銷方案引發客訴開罰案例。

面對傳言499方案網速將降，NCC實地量測上網速度，並隨機抽樣門號進行合約檢視，並審視各業者機房用戶「最大下載速率」、「網路資源分配優先度」等各項參數設定，確定電信三雄499方案與其他高資費方案，並未有網速相關參數設定之差異。

面對即將登場的學生族群吃到飽方案，業者喊出無論攜碼、續約或是新申辦的用戶，只要亮出學生證就可申辦，翁柏宗說，NCC已要求三家電信業者妥善規劃客服人力、電腦設備、行銷因應等配套，並簡化且提供多元的申辦方式。