台製機械手臂超細膩 模擬世界冠軍沖煮咖啡

2018台灣設計展主題館，呈現《軟》與《硬》的對話。讓機器手臂沖煮出咖啡沖煮達人的咖啡味，讓長官來賓們一「嚐」為快！（記者廖耀東攝）

2018-08-16 21:38

〔記者廖耀東／台中報導〕一位是匈牙利世界盃咖啡賽（沖煮組別）的冠軍—王策，一個是國內智慧機械產業翹楚—上銀科技，在2018台灣設計展「主體展」擔任起「軟」與「硬」的結合要角，展現在國人面前。

「2018台灣設計展」今（16日）下午由經濟部長沈榮津、台中市長林佳龍揭幕，於文化部文化資產園區（原台中酒廠）展出。

其中，在匈牙利世界盃咖啡賽沖煮組別奪冠的王策是採用獨特「兩手三壺」的沖泡方式，需要巧手細膩的動作，透過輸入精密無誤的數據參數後，上銀科技獨步全球的機械手臂也能重現世界冠軍的動作，將一杯杯香味四溢的咖啡重現在會展「主體館」真實重現，未來的世界，似乎不再是遙遠的距離！

2018台灣設計展長達33天，以「軟：硬—超越想像的產業未來」為主軸，展示內容包括一大主題展區、二大衛星展區、八大展館、十位知名策展人，14國700件展品，呈現台中市的《硬》底子製造能力和設計的《軟》實力！

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