西南風持續影響 明全台天氣不穩防大雨

明日受到西南風影響，中南部地區以及台東山區恐出現不定時短暫陣雨或雷雨，且有機率發生局部性大雨。（資料照）

2018-08-16 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕明（17日）受到西南風影響，中南部地區以及台東山區恐出現不定時短暫陣雨或雷雨，且有機率發生局部性大雨，其他地區則多為多雲情形。而今日上午8時生成的第19號輕度颱風「蘇力」正向北朝日本東南方海面接近，預計對台灣無直接影響。

而明日各地午後因熱對流發展，可能會出現局部短暫雷陣雨，提醒民眾在山區、溪邊以及河谷活動時遇到大雨，務必注意坍方、落石以及溪水暴漲，而在低窪地區則應注意淹水。而第16號輕度颱風「貝碧佳」、第18號輕度颱風「棕櫚」都已分別朝越南北部以及浙江沿海前進。

溫度方面，明日北部溫度約27至35度；中部26至34度；南部25至32度；東部27至35度，其中北部及宜蘭和花蓮地區仍有機率出現局部36度左右高溫，未下雨時會有比較悶熱的情形發生

紫外線方面，明日除了台中、高雄市為高量級外，全台各地皆為過量級，提醒民眾出門需注意防曬措施並且多補充水分。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級，北部則為「普通」等級。

三個颱風「貝碧佳」、「棕櫚」以及最新形成的「蘇力」的路徑圖，預計對台灣皆無直接影響。（圖擷取自中央氣象局）

各地高溫普遍在32至35度，其中北部及宜蘭和花蓮地區仍有機率出現局部36度左右高溫。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明日除了台中、高雄市為高量級外，全台各地皆為過量級，提醒民眾出門需注意防曬措施並且多補充水分。（圖擷取自中央氣象局）