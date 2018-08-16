宗教也新南向！ 佳里金唐殿將赴大馬傳承科儀

金唐殿王船醮典設置王府，有繁複科儀。（記者楊金城翻攝）

2018-08-16 22:20

〔記者楊金城／台南報導〕宗教信仰也新南向，為國民外交助力，佳里金唐殿將在8月19日前往馬來西亞馬六甲清華宮舉辦「王府行儀」祭典，這是金唐殿王船醮典中的王府科儀首次全套搬到馬來西亞傳承，金唐殿並請出朱府千歲坐鎮此行。

台南市定古蹟金唐殿供奉主神「千歲爺」，每三年一科的「蕭壠香」王船醮典是南市五大香科之一，遠近馳名，朱府千歲是千歲爺中的神祇，馬六甲干冬清華宮供奉的主神也是朱府千歲，兩廟在去年台南市舉辦台灣王爺信仰國際研討會時結緣。

清華宮邀請金唐殿在8月19日到8月24日前往馬六甲，在朱府千歲神誕日慶祝活動中指導清華宮建立完整的王府科儀、宴王。

金唐殿主委陳立國說，金唐殿千歲爺降示同意這次難得的宗教文化交流，王府科儀很嚴謹，由熟知「蕭壠香」王府科儀的常務監事楊賢志帶領金唐殿王府人員聯誼會32人赴馬國。

台南市文化局長葉澤山說，這是台南市第一次將王府科儀傳承到國外；他形容是宗教文化新南向有助台灣外交，並期許目前是台南市定民俗的「蕭壠香」未來能升格登錄為國定民俗。

所謂「王府」就是香科期間，千歲爺下凡代天巡狩的「行台」，起居、辦公、發諭令、受理申冤等依古制安排空間、儀式祭典，王府人員分內班、外班各司其職，其中並有祀王、宴王的擺宴，信眾難窺一二。