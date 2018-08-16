鹿港鎮史館首次辦展 脫鞋才能進去看

鐘清溪攝影展是鹿港鎮史館開館以來的首檔展覽。（鹿港鎮公所提供）

2018-08-16 21:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕要脫鞋子！要脫鞋子！要脫鞋子！鹿港鎮史館是歷史建築，修復完成後使用，進入都要脫鞋，開館第一次舉辦展覽，邀請到「用相機說歷史」的鐘清溪展出老照片，參觀的人到場第一句話都「哇！要脫鞋子」！

鹿港鎮史館位於鹿港鎮公所旁，原為鹿港街長宿舍，列入歷史建築修復完成後，就掛牌成為鹿港鎮史館，日治建築外觀，門前的楊桃樹今年大豐收，經常有新人到此取景拍婚紗照，別有一番風味。

今年端午節前後，在鹿港鎮草港地區經營照相館業者鐘清溪，在臉書社群貼出多年前的划龍舟、隔岸拔河老照片，今年又非常用心選擇同一角度，以相同取景再拍划龍舟與隔岸拔河，又再度放到臉書社團，引起廣大迴響，因此，鹿港鎮公所邀請鐘清溪在鎮史館開辦攝影展，也成為鎮史館開館以來的第一次。

鐘清溪從青春年少就拿相機拍照，拍出專業更以此維生，他的最愛就是把照片兩兩對比，同一地點拍出歷史的演進，當「鹿港慶端陽」活動重回福鹿溪，今年重現隔岸拔河風情，再度讓他找出昔日的老照片，今年再拍下同一角度的畫面，令人拍案叫絕。

這次鎮公所也邀請退休老師王康壽為照片寫下短文簡介，讓鹿港年輕一代也能夠看懂老照片的故事，讓遊客也可以看到早期鹿港的面貌，讓來參觀的民眾都覺得在老照片展當中，如同走入時光隧道，回味鹿港的過往歲月。