七夕倒數拚「脫單」 有拜有保庇 參拜指南看這裡

2018-08-16 20:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕明天是七夕情人節，新北市民政局將於明天中午12時在三重先嗇宮、新莊保元宮月老殿前舉辦「擲聖筊求限量紅線」活動，參拜完擲得「聖筊」者可領取限量「月老閃鑽紅線」一條，協助想「脫單」的善男信女覓得良緣。先嗇宮董事長李乾龍更加碼說，獲得月老閃鑽紅線的民眾若在一年內結婚，先嗇宮將贈送金牌一面。

民政局指出，限量200條「月老閃鑽紅線」經知名月老廟宇三峽興隆宮辦理法會，透過演淨（迎神）、祈福與獻供三階段傳統科儀加持，三重先嗇宮、新莊保元宮各限量一百條，可佩戴於手上、置於皮包等貼身之物或床頭、枕頭之下，象徵讓月老「牽成」。

民政局表示，新北市內有20間主祀、副祀月老的宮廟，包括板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺、三峽興隆宮、中和力行福德宮及南山福德宮等，協助民眾祈求官緣、人緣、和緣、善緣、姻緣、圓緣和定緣等七項好緣。

民政局表示，依民間習俗，單身未婚者會在農曆七月七日這天向月下老人祈求獲得好姻緣，已婚者也可向月老求得好人緣。

民政局指出，若沒有領到限量「月老閃鑽紅線」的民眾，民政局也整理參拜月下老人指南，詳列各區主祀、副祀月老的宮廟資訊，以及應準備的供品、祈願步驟，作為求姻緣的參考，詳情可見新北市民政局「擲聖筊求限量紅線」專區。