龜速車「帶塞」五楊高架 新增3處匯出路段

國道1號五楊高架高乘載車道易受慢速車影響行車效率，今天起新增3處可匯出高乘載車道路段。（資料照）

2018-08-16 19:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行駛國道1號五楊高架高乘載車道，易受慢速車影響行車效率，交通部高速公路局宣布，今天起新增3處可匯出高乘載車道路段，包含南下48+515至49+515、55+920至56+920及北上49+300至48+300等3處路段。

高乘載車道只提供大客車、計程車及乘載3人以上小客車通行，不過，從五楊高通車以來，高公局不斷接獲民眾反映，行駛高乘載車道時，無法隨時變換車道，易受前方慢速車影響行車效率。因此，高公局今天再增加3處匯出區段，提供車輛駛出高乘載車道，以提升車流效率。

今天新增3處匯出口後，五楊高泰山至內壢路段高乘載車道，民眾可於南下41k+700至42k+400、53k+280至54k+280及北上42k+200至41k+500、50k+610至49k+640駛入；南下42k+500至43k+200、48+515至49+515、49k+515至50k+615，北上54k+413至52k+920、49+300至48+300、46k+700至46k+000及40k+930至40k+230處駛出。

高公局說，若非高乘載車輛違規行駛高乘載車道，可依道路交通管理處罰條例第33條第3項，處駕駛600元至1200元罰鍰。