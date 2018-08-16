中秋節吃月餅怕胖？ 營養師教你健康吃

營養科組長王儷瑩（右）及營養師陳韡萍推薦的低卡月餅是以地瓜為主成分的月餅，在家也可以自己做。（記者王捷翻攝）

2018-08-16 22:05

〔記者王捷／台南報導〕中秋節必備烤肉配月餅，但熱量爆高，安南醫院營養師統計，熱量冠軍前三名口味全是廣式月餅，依序是廣式雙黃蓮蓉月餅有790大卡、廣式伍仁蛋黃月餅有600大卡、廣式核桃棗泥月餅485大卡，營養師指出，選購月餅時有技巧，可選三款低卡月餅，第一是冰皮月餅，該月餅餡料以地瓜為主，第二是地瓜餅皮月餅，最後是芋頭餅皮，熱量少也較健康。

營養師指出，月餅餅皮與一般麵包透過發酵膨脹的餅皮不同，月餅皮為呈現餅皮上精緻的雕工和手藝，厚度要薄、內餡要蓬鬆，所以製作過程中加入大量的豬油、花生油、鹽、糖漿、水、蘇打粉等，油脂的成分在一個50克的月餅中就約含有20克，使用高筋麵粉是因蛋白質含量最高，才能在烘烤的過程中增添更多滋味，而油跟糖的比例若不高，餅皮就會不夠美味。

為了配合高油餅皮，餡料中常見蛋黃、蓮蓉、豆沙、豬肉等，都是高熱量且高脂肪的原料，所以營養師建議，一天不要吃超過1顆月餅，如果當天有多吃月餅，就該把正餐、主食的分量稍微減少，避免攝取過多熱量。

但健康知識進步，部分店家也推出低卡月餅，安南醫院營養科組長王儷瑩、營養師陳韡萍推薦以地瓜為主成分的月餅，每顆熱量僅23卡，膳食纖維0.75克，如果買不到也可以在家自己做，將地瓜先蒸熟，加入些微食鹽，小火跟代糖一起加熱到滾，再加50克蒟蒻粉一起攪拌均勻後，再放入冰箱冷藏1小時，成形後即可脫模食用。

另外，中秋節常見月餅加烤肉，新陳代謝科主任沈振榮醫師提醒，中秋應景食品高油、高糖，糖尿病病友中秋節飲食要謹守少油少糖少鹽原則。