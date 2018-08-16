雄女女老師遭教育局股長辱罵「馬的！賤人」 女股長今道歉

雄女老師遭教育局股長辱罵「賤人」，女股長今下午向女老師道歉。（翻攝雄女網站）

2018-08-16 19:34

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄女中王姓女老師因拒絕出借演藝廳給高市教育局，遭教育局黃姓女股長在電話中辱罵「馬的！賤人」，引起軒然大波，黃股長今下午5時30分親自到雄女，向王老師表達歉意，並表示未來更會謹言慎行。

王老師也透過校方表示接受道歉，希望此事儘快回復平靜，也感謝大家對此事的關心。

雄女校長林香吟表示，黃股長今下午先打電話到學校，希望到學校親自向王老師致歉，當時學校也轉達給王老師，她也接受道歉，並告知黃股長並不用親自到校致歉。

林香吟說，今下午5時30分許，黃股長仍到學校，當時王老師已下班，但雙方仍由學校透過電話聯絡，王老師也再度表示接受道歉。

黃姓女股長也說，期間帶給教育局同仁與學校的困擾，她表達最深的歉意。教育局與雄女也均表示彼此為夥伴關係，皆為教育努力，希望此事能儘快落幕。教育局針對此事後續也將依相關規定處理。

高雄市11月將舉辦音樂比賽，教育局黃姓女股長前晚致電給高雄女中王姓女老師商借該校演藝廳，女老師以學校校慶拒絕出借，竟被飆罵「馬的！賤人」，女老師自覺委屈，在臉書PO文，還自嘲：「她可能甄環看太多了！」

教育局人員今上午到雄女溝通，雄女事後也發表5點聲明，強調雙方辦理業務都求好心切，過程僅有12分鐘，且對話沒有爭執。