保健》老人牙齒掉多 小心失智及吸入性肺炎

2018-08-16 21:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕65歲的王伯伯全口牙齒只剩10顆，且都嚴重搖晃，咀嚼吞嚥困難，造成營養不良，身形削瘦，日前還導致吸入性肺炎；80歲阿公戴全口活動假牙，卻幾乎沒清潔過，嘴巴發出惡臭，假牙充斥食物殘渣、嚴重牙垢還發黴。醫師提醒，老人牙齒不好，會增加失智與吸入性肺炎的風險！

陽明牙醫學院長許明倫指出，成人全口有28顆牙，即使年老掉牙，也必須保有20顆牙，才有足夠的咀嚼功能，但台灣大多數的70歲老人普遍不足20顆牙，造成咀嚼不佳、吞嚥障礙，臥床病人如果吞嚥困難，有半數會造成吸入性肺炎，是正常的一倍。

許明倫說，缺牙是吞嚥障礙的主因之一，一旦吞嚥障礙，會提高失智或認知退化的風險，因為咀嚼會刺激腦活動，如果牙齒不到20顆，退化風險達40％，而且咀嚼吞嚥不佳，會引起吸入性肺炎，台灣肺炎死亡人口有90％是65歲以上老人。

台灣老人缺牙嚴重，就是清潔問題所致，許明倫說，像王伯伯只剩10顆，就是長期不愛刷牙，牙口不好、吃不下，拒絕裝假牙、也不戴鼻胃管，身高170公分，瘦到只剩45公斤，最後罹患肺炎；而80歲的阿公戴活動假牙10年，以為假牙不用刷，僅偶爾拿來下沖一下，結果滿口惡臭，口腔滿是潰瘍。

許明倫提醒，許多老人插鼻胃管就不刷牙，但即使未經口進食，口腔仍有細菌，會產生牙結石，因此，照顧者仍要幫長輩刷牙，注意口腔清潔，否則容易引起吸入性肺炎。

許明倫說，年紀老化會改變口腔菌種，厭氧細菌增多，破壞牙床骨，引起牙周病並加重惡化，造成缺牙，因此，老人更要注意口腔清潔，用餐後都要刷牙，而配戴活動假牙，每次用餐後也要拔下假牙清潔刷洗，以免滋生細菌。