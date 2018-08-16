90歲台語活字典！吳登造阿祖 讓小學生驚呆

國小學童訪耆老吳登造（中坐者），詩人陳文奇（右）解說台語之妙。（記者洪臣宏攝）

2018-08-16 20:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「好有趣的台語課！」林園區國小學童連上3天台語課程，融合當地高屏溪、濕地公園生態教學，學習動植物、海洋生物台語唸法、寫台語詩，今天還造訪90歲台語「活字典」吳登造，兩位在地文學獎得主凌煙、陳文奇也現身說法，內容豐富。

林園區紅樹林保育學會、林園圖書館聯手舉辦「故鄉林園─漢語、詩詞、古樂藝起來」課程，有33名林園地區國小學童報名參加，由前林園鄉公所主秘黃健君擔任閩南樂器講師，中芸國小老師（林園區愛鄉協會理事長）陳俊強教導台語生態詩詞寫作，一連3天課程全用台語教學。

擔任「美麗的台語」講師陳文奇是鳳邑文學獎新詩獎得主，今天與打狗文學獎首獎的凌煙帶領學生造訪耆老吳登造，首先映入眼簾的是吳登造親手寫的古字春聯，學生一頭霧水，詢問：「真有這些字嗎？」凌煙當場用手機App查詢，也找不到。

吳登造是當地奇人，他只有受過日本教育，卻靠字典自學漢字、台語，還能寫一手好書法，曾將作品寄到日本參賽，獲得許多大賞、銀賞獎，90歲了還天天查字典、練字，堅持「台灣話好聽，有音就有字」。

陳文奇、凌煙都鼓勵學生多看書、勤寫作，一定要學好台語，目前寫台語詩的人很少，可以多報名這類比賽。

中芸國小雙胞胎姊妹黃郁珊、黃郁純說，平常少講台語，這次學到了白鷺鷥、倒立水母等動植物、海中生物正確台語唸法，接觸到台語詩創作，真的很新奇；王公國小楊仲承在家都講台語，聽到「阿祖」（吳登造）講台語，真的很不一樣。

林園圖書館主任李文娟說，許多林園人都不知道家鄉有吳登造、陳文奇、凌煙這等人物，希望藉由活動讓學生認識在地作家及專業人士，從他們的眼光認識多元的林園。