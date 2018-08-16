東港大鵬新村老樹被鏟除 共和新村眷戶聲援

2018-08-16 22:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港大鵬社區在眷改過程中，刨除部分高齡老樹、甚至前住戶自種老樹，引爆不滿，同在東港鎮的共和新村也有老樹被移植的不良前例，當地眷戶唯恐唇亡齒寒，今天也發起聲援，希望在公部門漠視老樹權利下，能有護樹團體或律師介入協助。

大鵬新村爆發鏟樹爭議，縣府農業處及國防部和鎮代吳金福、前大鵬里長李自強日前一同現勘，縣府調閱資料後認為，當地目前尚無列冊的珍貴樹種，建議國防部在拆除作業容許下，保留樹幹130公分高度且直徑大於30公分樹木。

大鵬新村內有許多數十年樹齡的芒果、龍眼、榕樹、樟樹等等，不過，李自強日前回國發現，連院子自種的老樹都被鏟除，向外求援救樹，輿論也讓國防部及縣府前來現勘，李自強說，這些樹有些價值很高，最後就算要夷平，也不見得要刨除，他將提起珍貴老樹現勘，盼能為老樹留下一絲絲的回憶。

東港共和新村眷戶雖獲文資審議保留41間將官房舍，但曾發生樹遭不明移置事件，擔憂事件重演的眷戶王立皓今天在臉書發文說，依據他這幾年抗爭眷改經驗，要取得老樹身分，就得像房舍、建物得有「文化身分」，老樹本身須達到某個樹齡標準，換句話說，地方政府傾向老樹須是真正百年老樹（古蹟），才有可能獲得列冊保護。

「哪株百年大樹不是從樹苗變成大樹再生存綿延才得以突破百年門檻？」王立皓質疑，國際認知樹為環境所製造的氧氣，可以換算為價值不匪產值（據稱1年3000多萬元），且百年老樹難道不是從這樣的大樹開始一年一年存活下來嗎？盼透過臉書伸援，期望在眷改過程中，有越來越多人重視如同「城市之肺」的老樹，來保護老樹，盼有這方面專業見解的愛樹人或團體，能提出相關的法律見解支持或協助。