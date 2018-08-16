陳建仁視察南投長照2.0業務及地方特色產業

副總統陳建仁（前排左2）訪視南投縣草屯鎮公辦民營長照A級旗艦店，與長輩一同做健康操。（記者佟振國攝）

2018-08-16 20:13

〔記者佟振國／南投報導〕副總統陳建仁今天下午至南投縣草屯鎮視察公辦民營的A級長照旗艦店，了解長照2.0政策推展現況，也參觀草屯九九峰有機蘆筍農場與埔里Feeling18巧克力工房等地方特色產業，對於農民、業者致力打造在地優質品牌，甚至能夠行銷國際，也給予高度肯定。

副總統陳建仁由立委林靜儀、蔡培慧及縣長參選人洪國浩等人陪同，訪視草屯鎮公所委託YMCA南投縣基督教青年會承辦的A級長照旗艦店，聽取相關簡報，了解運作現況，並與長輩一同做健康操。

對於中央長照政策在公部門和民間努力推動下，據點佈建加快，陳建仁強調，原訂今年度達成1500個，在8月已達標且超過1600個，逾10萬人接受長照服務，較去年同期增加4成，政府也推出托育新制度，讓家有0至2歲幼兒及2至5歲幼童獲得妥善照顧，讓青年朋友無後顧之憂拚經濟。

陳建仁也參觀農民邱順南經營的有機蘆筍農場，並品嘗新鮮的蘆筍汁，對於民眾關切的食安問題，陳建仁表示，政府積極推動食安五環政策，農業也涵蓋其中，有機和友善農業環境成推行重點，政府近年來致力有機農業促進法，盼讓有機在台順利發展，國家農業水準和農民收益才會增加。

陳建仁並前往埔里鎮Feeling18巧克力工房，關心在地特色產業如何透過特色行銷走向國際，並實地製作蝴蝶造型巧克力，成品則進行公益義賣，陳建仁特別稱許以蝴蝶的創意發想，因為從毛毛蟲到蛹，再羽化成美麗蝴蝶，是要經過一番的努力才能破繭而出。

陳建仁也對於董事長茆晉日牂能將喪子悲痛，轉化為愛的動力十分感佩，一度還哽咽紅了眼眶，也見證正面、正向力量的可貴，實在不虛此行，而連結愛心分享愛，相信能讓台灣與世界更美好，而愛也是企業成功的重要關鍵。