是否提年改釋憲，考試院9月7日說明。（資料照）

2018-08-16 19:14

〔記者劉力仁／台北報導〕軍公教年改是否違反「不溯既往」、「信賴保護」原則？6縣市提釋憲大法官不受理、監察委員內部對是否提釋憲爭論不休，考試院對此事態度也受到注目；考試院秘書長李繼玄今天表示，銓敘部將於9月7日就職週年記者會說明。

根據司法院大法官審理案件法第5條，聲請釋憲方式有三：

1、中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者。

2、人民、法人或政黨於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者。

3、依立法委員現有總額3分之1以上聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者。最高法院或行政法院就其受理之案件，對所適用之法律或命令，確信有牴觸憲法之疑義時，得以裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。聲請解釋憲法不合前二項規定者，應不受理。

由於公務員退休法源為「公務人員退休資遣撫卹法」，主管機關銓敘部可提釋憲。李繼玄表示，考試委員對此有所討論，如果真要提年改釋憲，將由銓敘部送至考試院，由考試院轉司法院。銓敘部是否提釋憲，將於9月7日考試委員就職週年記者會對外說明。