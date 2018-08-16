台大校長遴選爭議 葉俊榮：謀求決斷性的解決

2018-08-16 19:21

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮今天在臉書發文，強調大學的社會責任，「大學之所在，希望之所在」，一所大學承擔著多少社會期待，台灣大學因一次校長遴選，弄得如此糾結對立難解，校內意見分立，社會為此不安，連海外的僑胞都表現高度關切，真該深切檢討，謀求決斷性的解決，並做制度面的檢討，台灣高教的優秀量能才能真正發揮，大步向前。但文中誤把「台灣科技大學」的前身「台灣工業技術學院」寫為「台北工專」，且台科大校長廖慶榮正站在葉俊榮身邊，引發討論。

葉俊榮表示，總統蔡英文出訪巴拉圭，其中最燦爛亮眼的就是「台巴科技大學」的籌設。在兩位總統及兩國相關部長的見證支持中，學校的建設藍圖完整呈現，先修班就要開始啟動，而且已經從4200多名報名學生中，錄取400名非常優秀的菁英學生，他們都應邀到了現場。

葉俊榮在臉書上表示，他從典禮台下往下看，不斷注視著參與青年學生的臉孔表情。他們的眼神是那麼的專注，表情是那麼投入，隨著致詞的內容，熱情鼓掌歡呼，強烈地積極期待這所科技大學，這種想要學習與期待教育內涵的熱情，他在台灣的高教圈已經好久沒有這樣感受了！

葉俊榮指出，這所科技大學在巴拉圭已經造成轟動，「台灣科技大學（就是以前的台北工專）」團隊的投入，是其中最大的力量。廖慶榮校長的努力投入，修方仲與鄧福宸兩位教授的無私奉獻，遠赴重洋來帶頭教學，都在現場獲得如雷的掌聲支持。來自台灣享譽國際的台科大，在國際上用實際的投入做這麼紮實的教育外交，獲得這麼大的肯定。

不過，台北工專是台北科技大學的前身，且教育部政次姚立德也是借調自台北科技大學，葉俊榮的「誤會」引發台北教育圈的熱議。

葉俊榮也表示，相對的，在同一時間，台灣大學卻因為一次校長的遴選，弄得如此糾結對立難解，校內意見分立，社會為此不安，連海外的僑胞都表現高度關切。我們真該深切檢討，謀求決斷性的解決，並做制度面的檢討，台灣高教的優秀量能才能真正發揮，大步向前。