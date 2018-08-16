「台灣」五福國小扯鈴隊國際賽奪冠 網友讚：用金牌正名了

五福國小扯鈴隊凱旋歸國，獲得英雄式歡迎。（記者洪臣宏攝）

2018-08-16 18:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳳山區五福國小扯鈴隊將士用命，奪下2018日本大阪國際扯鈴大賽團體組冠軍，今年升國中的黃顯閎則拿下個人組第3名，五福國小小將參賽年齡最小，一舉擊敗職業隊，揚威海外！

五福國小扯鈴隊今天下午凱旋歸國，校長翁埈山、高雄市議員陳慧文、李雨庭、市議員參選人鄭孟洳及家長到小港機場接機獻花，選手應邀現場演出，引來國內外旅客駐足觀看，機場大廳掌聲雷動。

翁埈山說，五福國小扯鈴隊成軍16年，曾3度獲僑委會邀請遠赴美加表演交流，去年8月起迄今，在國內亞洲盃等8項比賽完勝，這次是首度參加國際賽，沒讓大家失望。

今年有台灣、日本、馬來西亞8隊參賽，選手大多為高中以上，不乏職業隊，五福國小8名選手在參賽隊伍中年齡最小，他們必須搭配音樂，在5分鐘內完成長繩花式、三鈴繞腳、三鈴迴龍、圓形移位及雙鈴電風扇等高難度花式動作，考驗體力與專注力。

扯鈴隊教練林晏詳、蔡妙慈是夫妻檔，分別是全民運動會扯鈴男女組冠軍，被稱為「神鵰俠侶」。林晏詳分析，奪金關鍵在於選手展現高度穩定性與求勝精神，雖然過程有小失誤但很快就補救回來，不像其他隊伍有明顯失誤。

家長也展現強力後援，有兩名選手因家境問題欠缺盤纏，家長夏原立與志工媽媽們發動義賣，陳慧文也大力協助，選手王培宇的阿嬤蔡美代更慨捐2萬元，「一定要把他們送出去為國爭光」！

五福國小扯鈴隊賞狀上寫著「第一位 1st Place 台灣五福國小」，網友說，小選手們「用金牌為台灣正名了」！

五福國小扯鈴隊賞狀上寫著「第一位 1st Place 台灣五福國小」，網友說，小選手們「用金牌為台灣正名了」！（記者洪臣宏翻攝）

主辦單位頒發的賞狀上寫著「台灣五福國小」，網友大讚小選手，「用金牌為台灣正名了」！（記者洪臣宏翻攝）

選手應邀在機場大廳即興演出，掌聲雷動。（記者洪臣宏攝）

選手應邀在機場大廳即興演出，掌聲雷動。（記者洪臣宏攝）