死亡率逾5成！ 女童吃隔夜黑木耳致器官衰竭

涼拌黑木耳是夏日好食材，但要當心細菌滋生，引發食物中毒。（資料照）

2018-08-16 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日吃涼拌黑木耳，但若沒有正確保存，可能會引發食物中毒，甚至出現器官衰竭，危及性命，而黑木耳從「養生食品」變成「毒藥」的真相，是因為「泡太久」了。

綜合外媒報導，一名浙江沈姓婦女上月將黑木耳在室外泡發兩天兩夜後，涼拌給兩名孩子吃，結果隔天卻出現嘔吐、腹痛、精神萎靡現象，送醫檢查得知是食物中毒，其中吃下大量黑木耳的女兒雯雯特別嚴重，送醫後昏迷不醒，除了黃痘、肝功能衰竭，還併發呼吸、血液、神經、循環等系統衰竭，經過積極搶救仍未脫離險境，痊癒機率渺茫，目前只能盡量將體內毒素排出。

醫生判斷，這些隔夜黑木耳由於泡發時間過長，加上高溫潮濕，食材中滋生細菌，產生毒素，從而腐敗變質。當黑木耳、玉米粉變質後，裡頭的「椰毒假單胞菌」會產生一種叫「米酵菌酸」的致命毒素，產生後洗不乾淨，也無法用熱水消毒，「在流行病學調查中，米酵菌酸的細菌性食物中毒死亡率，高達50%以上。」

近年黑木耳中毒的病例層出不窮，到底該如何安全地吃黑木耳？醫生建議，泡發黑木耳、白木耳（銀耳）都要在冰箱中進行，若泡發時間過長，應立即丟棄，此外針對市售鮮木耳，如有發黏、出水、異味等現象，千萬不要食用。

醫生也提醒，若誤食這些含有毒素的食材，現場應馬上催吐，降低毒物在體內的吸收。