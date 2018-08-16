RCA工殤案判決出爐 受害員工要蔡政府給答案

2018-08-16 18:09

〔記者吳政峰／台北報導〕RCA工殤案終審判決今日出爐，最高法院判一半會員勝訴，一半發回高院更審，對此，工傷協會與RCA員工關懷協會深表失望，一邊直指發回更審的人生死未卜，一邊提出三大議題，要蔡政府立刻回應。

他們主張如下：

第一，受害員工要官方正視低估的職病黑數，根據勞保統計，職業相關癌症給付人次，僅因2015年RCA案一審勝訴後，暴增為146人次，2016年及2017年驟降為11人次及4人次，並未因RCA案而提高職業性癌症的認定率。年底「職災保險單獨立法」即將登場，希望政府務實面對台灣科技業發展下的犧牲代價，妥善制定費率，不應再因保險規模而限制職病認定與照顧。

其次，RCA污染場址何去何從？現行經桃園中華路上RCA場址，仍堆放各種大型機具、營造建材、五金廢料，居民對於汙染整治現況資訊不足，希望政府能徵收場址，化私為公，成立「工殤博物館」，並朝向與桃園市民共同學習、共決未來土地用途。

第三，誰來向經濟奇蹟的犧牲者道歉？韓國三星公司造成多名員工罹患血癌、腦瘤等疾病，她們同樣歷經抗爭與訴訟，並靜坐街頭超過1000天，三星公司終在2014年公開對受害者道歉，並與受害員工協議仲裁。希望政府能啟動究責機制，追究歷任執政者、行政官僚是否明知汙染毒害事實，卻繼續給予各項優惠，最後甚至縱放跨國資本罪犯？

受害員工表示，RCA案這是台灣人數最多、擴散效應最大的的工傷案，也是對台灣40年來經濟發展政策最沉重的反省，呼籲RCA、GE、湯姆笙等公司應依確定判決部分，立即向全體RCA 勞工正式道歉，並提出整體解決方案，而面對未完的訴訟，也會繼續回到高院，與律師、專家顧問一同打完這場延長賽！