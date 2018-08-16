時力批親子沙灘水質差 竹市府：符合安全標準

2018-08-16 21:29

［記者洪美秀／新竹報導］時代力量新竹市議員參選人蔡惠婷、林彥甫、黃瑞誠今天在市府前再度抨擊市府對親子沙灘戲水池水質超標問題視而不見，要求市府應比照宜蘭縣冬山親水公園，採用游泳池的水質標準，改善水質，讓民眾玩得開心又安心。

市府產發處長吳甲天表示，親子沙灘是提供兒童遊玩的「戲水池」，且環境近似自然海域，市府採用「海域環境分類及海洋環境品質標準」的海水浴場標準，大腸桿菌檢驗結果也都符合安全標準。

部分人士用營業水體的「游泳池」標準是張飛打岳飛，為了選舉惟恐天下不亂，請不要讓政治口水弄髒孩子歡樂的戲水池。

蔡惠婷說，她公布自行送檢的水質檢驗報告，發現親子沙灘戲水池的總菌落數超標，大腸桿菌數也高出竹市營業衛生管理自治條例標準，且有多名家長在網路上表示孩子在戲水之後出現身體不適的狀況，質疑市府硬拗、不思檢討，不願積極改善水質。

林彥甫則說，市府為規避維護戲水池水質責任，宣稱採用「海域環境分類及海洋環境品質標準」，但親子沙灘使用的是自來水，屬封閉性水域，應跟游泳池相仿，應採用游泳池的水質標準。

林彥甫舉宜蘭冬山親水公園為例，都與南寮親子沙灘戲水池使用自來水，但宜蘭縣政府以游泳池水質為目標，反觀南寮親子沙灘戲水池卻使用不同的標準，要求市府應公布檢驗報告及改善水質，確保孩童戲水安全。

黃瑞誠則說，市府接獲質疑，應思考改善之道，且應以市民健康為基礎，怎會以政治語言回應，實在不應該。