新奇 台南將軍蘆筍也能做成茶包新上市

將軍農會總幹事吳明成（中）等展示蘆筍茶包、麻清油。（記者楊金城攝）

2018-08-16 23:31

〔記者楊金城／台南報導〕新奇，蘆筍也能做成茶包，沒有任何添加物，將軍區農會以「大膽不敵」品牌今發表首度推出的蘆筍茶包和麻清油，搶攻市場，強化將軍特色農業的競爭力。

蘆筍、胡麻、牛蒡及胡蘿蔔是將軍區四大特色農產品，將軍農會都發展出農產加工品提高產業附加價值。

目前將軍蘆筍栽種面積35公頃，年產值1.2億元，將軍農會與農民契作面積達5公頃，平均契作收購價1公斤105元，收購量約8萬公斤，以穩定蘆筍產地價，除以新鮮蘆筍供賣場通路，首度研發出蘆筍茶包，未來也將推出熟食蘆筍真空包。

將軍農會總幹事吳明成說，契作蘆筍全經食品檢驗保證安全，才敢製作蘆筍茶包，是以新鮮蘆筍的纖維較高部分經乾燥後粉碎製成茶包，蘆筍含有豐富蛋白質，可轉化人體細胞建構及修復需要的多種胺基酸，以熱水沖泡即可飲用。

將軍區胡麻面積約280公頃，年產值也超過1億元，為免與農民爭搶胡麻油市場，也試市場水溫，將軍區農會今年首度先和農民契作1公頃，契作價1台斤140元，並首次推出麻清油作出市場區隔，麻清油是低溫焙炒再壓榨的淡色胡麻油，具有傳統香油的特色外，可當成如橄欖油般使用的優良食用油。