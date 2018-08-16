八大森林遊樂園欠薪300萬 離職員工集體討債

屏東老字號「八大森林遊樂園」爆欠薪，

2018-08-16 18:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東老字號「八大森林遊樂園」在2014年由三強法鑫集團以持有80％股份併購，但集團去年爆出非法吸金案，集團財務長兼任遊樂園負責人戴熙谷遭羈押禁見後，樂園生意一路下滑，原本園區內40多名員工現在也只剩下10人，離職員工集體向屏東縣政府勞工處投訴，今年2月至7月共遭欠薪達300多萬、資遣費90多萬元；勞工處說，未來不排除持續開罰，並協助勞方尋求法律途徑解決欠薪問題。

八大森林遊樂園勞資雙方曾多次召開勞資爭議調解，12名離職員工昨天再度集體向縣府勞工處投訴，到縣府召開調解會，會中資方希望分期給付欠薪，並提出釐清員工年資要求，離職員工則不同意分期。

勞工處長林德輝說，據勞資協調結果，將派員協助釐清勞工相關年資及資方積欠資遣費用，同時要求資方按時給付欠薪，否則將依法開罰，未來資方如未依法給薪，將協助勞方尋求法律扶助基金會協助，讓勞方跟律師商討保留債權，由於八大森林遊樂園目前仍在營運，取得債權憑證後才能申請強制執行，以利勞工後續向勞保局申請工資墊償。

八大森林遊樂園設施陳舊，全票卻要價600元，對遊客失去吸引力，今年上半年共有5萬1480入園人次，比起過去三強法鑫集團接手前，入園人次幾乎少了一半，目前唯一吸引人潮的婚宴會館，雖然目前每個月至明年初都有穩定的預約場次，但婚宴會館租金遠不及門票收入。

遊樂園在職員工也透露，除了離職員工遭欠薪，在職員工的給薪也不穩定，大家都很擔心園區營運情形；潮州宋姓鎮民說，八大森林樂園是很多人的童年回憶，尤其大片桃花心木景色迷人，期待業者能用心經營，別讓樂園熄燈！