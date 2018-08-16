斗南水田環境優質 日本協會鑑定特A級

水田環境鑑定師簡碩宏說明斗南水田環境評鑑現場採集及記錄到的生物。（記者黃淑莉攝）

2018-08-16 17:56

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南鎮農會接受日本「米．食味鑑定協會」水田環境評鑑榮獲特A級，該協會社長鈴木秀之今天到斗南農會頒發證書。

斗南鎮農會去年以崙仔溪一處2公頃水稻田參加水田環境鑑定，台灣唯一通過該協會認證的水田環境鑑定師簡碩宏指出，水田環境評鑑很嚴格，首先是水質要檢測有機污染物、硝酸、亞硝酸、磷及阿摩尼亞等5大項，全部都要符合協會的規定，第二階段土壤重金屬檢測，通過後才能進入第三階段生物蒐集。

簡碩宏表示，經過長達1年多的實地生物採集及記錄，對農藥愈敏感的生物得分愈高，斗南蒐集到物種有50種，總計超過126分，日本特A認證只需30種以上，因此協會頒發斗南農會特A證書。

簡碩宏強調，水稻田只要水質不好種出的米的口感絕對不好，反之水質好種出的米品質佳，這也是水田環境評鑑第一個強調水質的原因。

斗南鎮農會企劃稽核部主任張耀裕指出，斗南農會10多年來致力以友善自然環境的耕種方式生產稻米，減肥、減藥及鼓勵農民種出好米，這次通過認證也是肯定農會十多年來的努力是正確的，期待在這樣優質的水田環境中栽種出好吃的米，打響「斗南米」的口碑，進而重現日治時期斗南町米都美譽。

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