老農擔心工程封溝渠影響灌溉 水利局承諾十月底前恢復

為改善排水功能施工封溝渠，議長林士昌的特助林孟令要求水利局十月底前恢復。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-16 20:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市水利局進行南山截水工程，展開龍井區山腳排水工程的改善，進行兩側箱涵工程的施工，有九十多歲的老農民指兩條灌溉溝渠遭封閉一條後，農田灌溉用水就明顯不足，又擔心市府不會恢復，向市議會議長林士昌陳情；水利局表示，會在箱涵工程完工先恢復灌溉溝渠，並且在整體工程進行時，再另闢一條，不會影響灌溉用水的供應。

南山截水工程正在進行，水利局進行山腳里排水的改善工程，進行龍山橋改建，在兩側進行箱涵的施工，並將兩條灌溉溝渠封閉一條，以利工程的施工。

九十二歲何姓老農民向議長林士昌陳情，龍山橋旁農田過去都靠兩條灌溉溝渠引水灌溉，因為水利局的排水改善的工程，把其中一條灌溉溝渠封閉，雖有另一條灌溉水，但是水源根本不夠，而這兩條溝渠關係到山腳、三德、忠和三個里的灌溉水源，若水不夠，很擔心大家會因為搶水而吵架，他為此擔心到睡不著。

林士昌的特助林孟令今天邀請水利相關人員往會勘，他表示，當地農民反映，一條灌溉溝渠根本無法因應農田用水，建議水利局在10月底前，在箱涵工程完工後，先恢復遭封閉的另一條溝渠，以免農田受到影響。

水利局表示，由於整個山腳排水改善工程預計109年才會完工，但因為農民反映水量不足，會儘量趕在10月底將龍山橋的箱涵工程完工後，便先恢復該溝渠引水的功能，在整體工程完工前，再另引一條水道，不會影響農田的灌溉。

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