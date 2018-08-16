火炎山隧道外沒路燈誰負責？ 苑裡公所槓苗縣府

140縣道火炎山隧道前苑裡段無路燈，晚上黑漆漆一片，只見遙遠處有些許餘光。（記者蔡政珉攝）

2018-08-16 18:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾反映，連接苗栗三義鄉與苑裡鎮的要道140縣道、火炎山明隧道往苑裡鎮方向，一出隧道後夜間昏暗一片長達近200公尺，對汽機車駕駛而言相當危險，原因是該路段未設置路燈。對此，苗栗縣政府工務處養護科認為該由苑裡鎮公所設置，但苑裡鎮公所則說，該路段為縣道，屬縣府負責，形成苑裡鎮公所槓上苗栗縣政府狀況。

苗栗縣政府工務處養護科指出，道路鋪設、建置完成後，除了一開始完工時有設施不足需補強部分由縣府負責，接下來就該交給地方鄉鎮市公所處理。

苗栗縣政府工務處養護科強調，該路段已經完工約20年，本該由苑裡鎮公所負責管理維護，而140縣道、火炎山明隧道前無路燈造成交通安全顧慮，應該由苑裡鎮公所設置路燈。

不過，苗栗縣政府說法苑裡鎮公所並不買帳。苑裡鎮長杜文卿痛批，縣道顧名思義就該由縣政府維護，除了一般道路路面改善，路燈當然也包括在內，之後也該由縣府自行維護，不然屆時路燈常故障豈非全由基層公所要負擔。杜文卿更說，縣政府不能建設了縣道後就把後續責任拋給公所，實在太不負責。

苑裡鎮公所更指出，調閱近2年公文資料，已經5度去函苗栗縣政府表明該路段夜間無路燈形成無照明情形，嚴重影響道路交通安全，需要設置，但是縣府都置之不理。

苑裡鎮邱姓鎮民說，不管權責單位是誰，百姓只希望能夠早日設置路燈，不然政府連路燈都處理不好，怎麼讓一般民眾安居樂業。