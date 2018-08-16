昔日總督別館成文創基地 老建築畫展重現台灣百年史

孫立人將軍曾居住過的和、洋混合官邸。（記者蕭婷方攝）

2018-08-16 21:12

〔記者蕭婷方／台北報導〕位於古亭捷運站旁、孫立人將軍曾居住過的和、洋混合官邸，是間超過百年的歷史建築物，以往為軍方管理充滿神秘色彩，現對外開放，搖身一變成文創基地。力麗社福慈善基金會自明日起至10月15日，於此舉辦「回到1919畫說臺灣建築文化遺產展」，精選已故畫家游志忠60幅精緻手繪畫作，以立體、透視工筆畫呈現建築，邀民眾到此飲咖啡、賞古蹟，走訪台灣歷史建築藝術之美。

孫立人官邸，竣工於1909年，為日本明治維新後的「現代化建築」，更是典型獨特的2棟式建築物，是臺灣目前僅次於「臺北賓館」的第二大官邸，由當年台灣西洋式宏偉建築物的名建築師森山松之助所設計，曾為日治時期的總督別館，1955年後轉作陸軍軍官俱樂部。

力麗集團子公司力揚機電董事長表示，台灣甚少有系統性地記錄荷蘭、西班牙在台以降至日治時期的歷史建物，大多也以照片方式記載，較缺乏生命力；集團總裁郭木生與已故畫家游志忠突發奇想，希望以畫復舊台灣歷史建築，便著手逐一走訪歷史建物，若已損毀者，則考證古書、老照片以畫重現。

力麗社會福利慈善事業基金會顧問蔡佰祿表示，展覽去年起於台北故事館、國定古蹟台南地方法院巡迴，今選在昔日總督別館，希望民眾走入老建築能藉由藝術手法細細品味台灣的時代文化。

此次共展出60幅畫作，近半數為台灣已消失的歷史建築物，包含台北車站前「鐵道部飯店」、荷蘭「熱蘭遮城」堡壘等。民眾有興趣走訪此處，10人以上可電洽孫立人官邸（02-23216910），預約導覽服務。