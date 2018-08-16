親妹妹是小三？她裝睡不理男友 驚見浴室上演SOD…

2018-08-16 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友在網路PO文自爆，之前與男友、親妹妹一起出國遊玩時，竟意外發現男友與妹妹有染，男友甚至還在半夜跟妹妹「一起洗澡」！

有網友在「靠北男友」PO文，她與親妹妹感情一向很好，就連跟男友出遊時，也會3人同行，沒想到，之前3個人一起去日本玩時，她卻意外發現事情「並不如她想像的單純」！有一晚，男友在她睡著時用手戳她，她平時會跟男友打打鬧鬧，原本打算先裝睡再嚇嚇男友，沒想到男友見她沒反應，竟然走向浴廁，之後更開門進入，而當時她的妹妹正在洗澡，這樣的發展讓原PO嚇人不成反被嚇，當下選擇繼續裝睡。

原PO雖然基於網友追問透露了這些細節，但對於後續，僅以「後來裡面發生甚麼事我想就不用贅述了，包括偷偷把她抱出來？想到就昏倒」等語來帶過，還說自己「不想讓爸媽氣瘋只敢做出懦弱選擇，不想鬧大，只敢匿名抱怨」等。文章PO出後引發不少網友議論，紛紛留言怒批，「看了火都來了，你妹很賤，你男朋友更賤，誰先開始都很賤」、「看了我火都上來了」、「這劇情好熟悉」、「妳妹真不簡單」、「真的是渣男」，還有人建議原PO，「我是妳就鬧給全家知道然後把這男的甩了，妳當她是親妹她沒當妳是親姐」。

不過，也有網友是在留言時聲稱，「 他幹了全天下男人的夢想」、「姐妹丼真的不容易」、「這個SOD劇情好熟」、「哪裡可以吃姊妹丼，我要報名」等。