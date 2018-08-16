管中閔案回應監院糾正 台大堅稱：是時間落差所致

2018-08-16 16:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕監察院今天通過糾正案，針對台灣大學校長遴選爭議，其中關鍵之一是當選人財金系教授管中閔被認定有審計、薪酬委員等違法兼職，但台大下午召開記者會，指出是兼職公司提供資料的時序落差，加上校內流程時間，因此導致前後落差，但強調最後都有完成程序，認定管中閔沒有違法兼職。

台大主任秘書李心予表示，有關管中閔兼職的情節，其實台大當時還有另外一位電機系教授鐘嘉德，跟管中閔是同時被台灣大哥大公司聘為獨立董事、審計及薪酬委員等，但其申請過程不同，主要是台灣大公司提供資料的時間、以及校內程序不同。

李心予說，管中閔的資料，是先提獨董，後提薪酬、審計委員資料，所以才會比同時提出3項申請的鐘嘉德還晚，不過最後簽訂合約上是同一時間；2位教授的兼職案都是在106年9月29日完成產學合作及學術回饋金契約的行政事宜，並在當年10月2日函復給台灣大哥大公司同意，聘期回溯到106年的6月14日。

李心予說，台大立場一直沒變，也認為管中閔沒有違法兼職，兼職的校內程序則是依照「校長同意、產學合作契約簽訂、人事室核發同意函」等3步驟進行，未來會等監察院公文來函後，再另做回應；至於有關台大校長遴選案，李心予說，目前台大尚待未來行政院訴願會的相關決議，另外表示，有關台灣大獨立董事的酬勞，經實際詢問，是遠低於500萬到1000萬元的區間，更正外界認為的高薪。