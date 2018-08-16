1週5颱接力生成 氣象局：去年也曾發生過

今年第19號颱風蘇力今天上午生成，這也是本週生成的第5個颱風，中央氣象局表示，1週5颱並不罕見。（圖擷取自中央氣象局）

2018-08-16 16:38

〔記者蕭玗欣、實習記者李宜陽／台北報導〕今年第19號颱風「蘇力」今天上午生成，這也是本週生成的第5個颱風，中央氣象局表示，一週5颱並不罕見，因為1960年代和去年7月底都曾發生過；而西北太平洋平均一年都會有20、30個颱風生成，今年已有19個，還算在正常範圍內。

中央氣象局預報員程川芳表示，過去經常發生一週內有4個颱風生成的案例，一週內5個雖然不常有，但過去也不是沒有這樣的案例，因此不算罕見。

程川芳說，今年東亞地區受季風低壓環流帶盤據，容易生成颱風，因低壓環流帶內天氣不穩定度較高，且南側有西南風帶進來水氣，若碰上海溫較高的時候，就很容易有熱帶擾動發展。

氣象達人彭啟明表示，一週形成5個颱風的現象是颱風的暫時密集期，比較不尋常，但十幾年前也有發生過。由於現在太平洋上高壓明顯退去，缺乏很強的勢力主導，造成大低壓帶盤據，大氣的結構很不穩定，而從南海一直到東太平洋又因為海水溫度很高，形成了許多小低氣壓，低壓又進而生成颱風。

彭啟明說，19號颱風蘇力生成後陸續還會有20、21號颱風生成，一直到8月下旬後才會逐漸緩和，到9月中才又會旺盛，目前這兩個熱帶低氣壓盤據在關島附近，對台灣還沒有影響，未來預計會往日本的方向移動。

程川芳說，本週日以前台灣附近西南風強，中南部地區容易出現較大雨勢，其他地區則以午後雷陣雨為主。

另外，目前關島東邊有熱帶擾動生成，是否會發展成颱風還在觀察當中。