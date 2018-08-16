農曆7月入住沒在怕！他5折爽買人生第3間凶宅...

2018-08-16 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕凶宅人人避之唯恐不及，但竟有網友專挑凶宅下手，這個農曆7月還將入住他人生中的第3間凶宅，該鐵齒網友表示，「一樣頭好壯壯，年收入還很高」。

該網友在網路論壇「Mobile01」PO文表示，他近日在法拍以市價5.3折左右的價格買下桃園一間凶宅，原屋主2年前在裡面燒炭自殺，「標的建物現場已斷電，僅剩藤椅等少數簡易傢俱，目視屋內未見明顯裂痕、漏水等」，原PO即將入住，正值農曆七月但他一點也不在意，「鬼月要去開兇宅、與鬼同住，好hihg（high）喔...」，其實他之前已經住過2間凶宅，原PO指出，凶宅也是有特定市場的，「如無神論者、信基督的、自已開宮廟、或是貪便宜的人」，且目前台灣超過7成的凶宅都有住人，原PO認為，「人比鬼可怕多了，因為我被人害過，但還沒見到鬼過，也沒被鬼害過」。

雖然有網友勸原PO不要太鐵齒，但不少網友仍贊同原PO的看法，「其實凶宅沒什麼可怕，最可怕的是鄰居的七嘴八舌、三姑六婆」、「記得幾年前外婆家附近鄰居有一位老先生為了讓太太好看，所以在家燒炭，後來這間太太打5～6折賣給基督徒」、「心裡坦蕩蕩沒什麼好怕的～不過還是佩服你一直住凶宅！」、「我朋友家的社區多年前總幹事在B1某車位上方的樑上吊死亡，那車位現在也是有人停啊！」、「認識做殯葬的朋友，真的不擔心凶宅問題，人家各種死法的屍體摸得多的要命，有什麼飄飄大概工作上也都遇過了」。