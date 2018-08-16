太強了！四寶媽「一打四」環島旅行 第48天來到彰化家扶是為了....

2018-08-16 16:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超人「四寶媽」邱鈺婷，今年又再度「一打四」環島旅行了！

今天是38歲「四寶媽」邱鈺婷第48天，從桃園出發，一路在蘭嶼、花東、墾丁、小琉球、台南、阿里山，今天來到彰化家扶中心為家扶兒進行公益教學昆蟲課與積木課，當「四寶媽」邱鈺婷拿出竹節蟲時，家扶兒都開心與竹節蟲互動。

邱鈺婷表示，去年帶著分別2、4、6、8歲的4個小孩環島35天，只花不到10萬元；今年暑假再次挑戰環島旅行60天，跨出台灣本島，來到蘭嶼、小琉球，並走入社福機構與偏鄉部落進行公益教學，希望能夠發揮自己幼兒啟蒙教育的專長，讓更多孩子可以在昆蟲課觸摸昆蟲來培養勇氣與膽量。

邱鈺婷說，去年環島旅行後，發現台灣有太多地方值得再去一次，今年主要深入原民部落與小農村莊，跟著原民學習野外求生的謀生能力，自己去捕魚、砍柴生火與煮飯，到蘭嶼划拼板舟，到花蓮參加豐年祭，到彰化看扇形車庫，都留下非常美好的回憶。

「童年就是要好好的玩！」邱鈺婷說，她認為孩子像個「野人」般的玩，在童年留下許多快樂的回憶，在旅行過程中學到勇氣與付出，當未來的人生路上遇到困難時，想到兒時的美好時光，可以得到向前行的力量，尤其在旅行中認識到很多人，相處成為像家人般，就會覺得很幸福。

邱鈺婷說，環島之行獲得丈夫大力支持，丈夫因為工作關係，只有部分行程能夠加入，所以大多數行程都是由她開車，載著小孩去露營或是住進原住民的家，今年也曾經發生過車禍，車子還一度必須送修，也曾因小孩中耳炎趕到醫院就診，但都沒有讓她決定停止環島旅行，雖然「一打四」很累，但她「樂在其中」，因為她希望跟孩子擁有一起玩的童年。