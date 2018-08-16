「我的少女時代」秘密基地現身十八尖山彩繪牆

「我的少女時代」電影中的秘密基地現身在新竹市十八尖山旁新竹高商的校園舊圍牆上，讓前往運動民眾都可看到，也可來拍照打卡。（記者洪美秀攝）

2018-08-16 17:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高商就位新竹市十八尖山旁，是學校師生運動散步最佳的後山，校長劉曉雯說，日前發現學校與十八尖山入口處的舊牆老舊且斑駁，於是與玄奘大學視覺傳達系合作，在設計圖案後由新商學生進行彩繪，今天舉行完工啟用，不僅成為入口新地標，繽紛的色彩，也讓到此運動的民眾忍不住多看好幾眼。

校長劉曉雯說，新竹高商的後山就是十八尖山，學校師生經常到十八尖山運動、健行，於是有了美化校園舊牆的想法，更希望將學校的核心價值謙卑有禮、尊重生命、負責盡職、感恩回饋、誠實守信融入彩繪牆中，且請在地玄奘大學視覺設計系學生協助設計，再由新商學生來彩繪，合力完成這幅長約卅公尺的彩繪牆。

電影「我的少女時代」在新竹高商取景

劉曉雯說，30公尺的舊牆彩繪有6個主要圖案意象，包括五色鳥、美麗彩虹與階梯和茶花和一對白色的翅膀等，白色翅膀是延伸「我的少女時代」電影在新竹高商屋頂拍攝的秘密基地經典場景，希望到十八尖山的民眾，也在能在舊牆的圖案中，尋找到回憶。

參與的學生說，以前很少注意這面舊牆，花時間彩繪後，不僅對校園四周更有認同感，且能讓到十八尖山運動的民眾都看到，感覺好棒，未來即使畢業，這面彩繪牆，仍會是大家最棒的回憶，因為共同參與，很珍惜。

前往十八尖山運動的民眾也說，視覺感變繽紛，很清新舒服，讓運動的人都覺得心情變好了。