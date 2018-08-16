中秋月餅訂單僅數十張 庇護工場經費來源恐斷炊

2018-08-16 18:01

［記者王峻祺／花蓮報導］中秋節將至，花蓮縣黎明身心障礙者庇護工場連續2年中秋訂單「慘淡」，去年因訂單較以往下降4成，26名身心障礙員工苦撐一年營運才免強過關，未料今年訂單截至目前也僅有11張，讓督導十分緊張，堪憂支撐庇護工場的經費來源恐斷炊。

再過一個月就是中秋節，各大超商強推月餅禮盒預購，全台多間知名糕餅店也開始行銷熱賣商品，搶攻月餅市場；花蓮以「牛軋餅」打響網路團購熱潮的黎明身心障礙者庇護工場，今年同樣推出多款客製化禮盒，但似乎買氣不如往年。

黎明月餅禮盒前年販售金額約達200多萬元，尚可維持整體工場營運，去年訂單卻降了4成多，讓原本有30多名身障員的庇護工場，僅剩20多人，工場主任楊幸蓉為讓員工維持工作穩定性，降低營運成本也絕不關場，每天輪流安排6至8人進行烘焙作業，以「細水長流」策略持續苦撐。

楊幸蓉說，黎明庇護工場員工每天用心輪流進行簡單秤重、拌料或包裝等作業，相當認真且辛苦，但因大環境不景氣，今年訂單銳減，期盼善心人士能及時伸出援手，讓身障者以愛製作的中秋禮盒能有出路，持續給予他們支持的力量。

工場督導鄭佩欣說，今年目標中秋營業額原定為150萬元，目前訂單雖僅11筆，約3萬多元，距離還差一大段，但相信只要持續主動出擊撥打電話宣傳外，也會積極發送訂購單增加買氣，一定能夠提高接單率。

黎明庇護工場於2009年4月成立，是花蓮縣首間庇護工場，生產各式禮盒內容物，包括超夯團購人氣的牛軋餅、鳳梨酥、手工餅乾、蛋黃酥及小月餅等，都由身心障礙員工用心製作。民眾若有購買意願可至官網訂購http://www.newdawn.org.tw/diakonia/，或洽電洽（03）84605275鄭小姐。