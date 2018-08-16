機師工會轟華航威逼 揚言暫停協商發動罷工

2018-08-16 16:10

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市機師職業工會通過罷工投票，目前進入最後實質協商階段，機師工會今天強烈質疑，華航用盡各種手段騷擾、威逼、甚至多對一「遊說」，要求機師簽署「同意支援飛行」承諾書，資方若不立即停止打壓行徑，將暫停協商、進入實質罷工階段，預告期長短將視資方打壓程度調整。

機師工會表示，取得合法罷工權後，交通部、勞動部與桃園市勞動局積極介入，勞資雙方進入實質協商程序，但工會卻一再接獲會員反應，華航用盡各種手段騷擾、威逼、甚至多對一「遊說」，要求全體機師簽署承諾書，並表示配合資方將加發兩萬元作為獎金。

工會表示，根據會員反應，連模擬機飛行訓練場合，部分主管也隨身攜帶承諾書，軟硬兼施騷擾；有會員在家休息，也接到公司主管來電長時間的疲勞轟炸。最離譜的是，針對剛完成飛訓的機師恐嚇：「你們現在的選項現在只剩一種，就是要大家來簽承諾書！」

由於工會原訂明天與華航協商，工會今天下最後通牒，若資方不立即停止打壓行徑，將暫停協商，並進入罷工程序，罷工預告期長短將視資方打壓程度調整；並呼籲主管機關應立即制止華航種種不當勞動行為。

此外，華航於7月30日向桃園地方法院聲請「工會不存在罷工權」、「罷工決議不成立」，機師工會指出，律師團已確認法官在最短時間內，正式駁回華航聲請，今天將正式寄出裁定書，2大原因為機師班表與勞動條件攸關乘客生命身體財產安全，不小於當事人商業利益，以及「勞資爭議處理法」針對部分行業已有罷工限制，司法應於最後手段介入，而不宜於此刻。

工會強調，華航理由不足以說服法院，要求明日勞資協商時，華航應主動表明不再針對此裁定進行上訴。