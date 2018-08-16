新竹300博覽會 竹市民滿意度75.7％

新竹市政府針對剛落幕的「新竹300博覽會」進行民調，其中市民滿意度75.7%，更有86.4%民眾以身為新竹市民為榮。（記者洪美秀攝）

2018-08-16 16:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹300博覽會7月29日落幕，吸引超過25萬人次參與，新竹市府今天公布此活動的民調結果，有75.7%市民表示滿意，更有86.4%受訪民眾「以身為新竹人感到光榮」，辦理民調的新竹市府行政處表示，「新竹300博覽會」是重要的教育、歷史與文化的行動，成功提升市民幸福感、認同感與光榮感。

行政處表示，此次民調針對市府日前舉行的「新竹300博覽會」進行調查，有75.7%受訪民眾滿意此活動，且65.9%市民認為有助於提升城市認同感，更有86.4%受訪者「以身為新竹人感到光榮」。展覽內容部分，印象最深刻前3名依序為內容教育性高（17.2%）、互動展覽多（11%）、內容新穎（10.7%）。

此外，也有75.7%的市民滿意市長林智堅個人施政表現，不滿意為11.8%，市府團隊施政表現滿意度為70.2%，也有71.2%受訪者給市府團隊肯定。

不過，受訪民眾也認為市府團隊需加強項目前3名為「道路、交通」、「觀光、休閒、藝文」及「兒童、教育」。其中，「道路、交通」細項，以塞車問題、道路平整最受關注；而「觀光、休閒、藝文」項目，市民最在意增加藝文活動、增加休閒場所。至於「兒童、教育」部分，民眾最關注增加育兒補助、增加孩童就學補助等。

行政處表示，感謝民眾肯定，新竹市改變已經實現，但市政建設的腳步不會鬆懈，並已向中央成功爭取超過109億元經費投入市政建設，竹市不僅是最幸福的城市，更是全國縣市總體競爭力全國第2名。

行政處表示，此份民調由市府委託循證民調有限公司，在8月7日到11日進行的電話調查，採隨機抽樣方式進行，調查對象為設籍或居住在竹市、年滿廿歲民眾，完成1077份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。