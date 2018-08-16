華航提訴訟阻機師罷工 桃園地院駁回

2018-08-16 16:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕針對華航資方於7月30日，桃園市機師職業工會仍在進行罷工投票期間，即向桃園地方法院提出聲請，針對機師職業工會合法取得的罷工權「定暫時處分狀態」，企圖以訴訟程序，干擾、拖延法律所明定保障工會的「合法罷工權」，與最終得以決定是否行使「罷工行動」的進程，經工會律師團向桃園地方法院確認，承審法官已在最短時間內，駁回華航公司聲請，並於今天寄出裁定書。

工會指出，法院基於機師的班表及勞動條件攸關乘客的生命身體財產安全，此利益並不小於當事人商業利益以及勞資爭議處理法第54條已經對部分行業做出罷工限制，司法應於最後手段介入，不宜於此刻介入等2點，駁回華航資方聲請，認為華航資方所提理由根本不足以說服法院針對「罷工行使」定暫時處分狀態。

工會提及，在正式取得罷工權後，交通部、勞動部與桃園市勞動局積極介入，要求資方出面協商，工會都展現最大誠意進入協商程序，以期達成協議，不過在同一時間內，工會卻一再接獲會員的反映，華航資方這段期間內，用盡各種手段不停的以各種方式騷擾、威逼、甚至以多對一的「遊說方式」，要求全體機師（包括會員），簽下所謂的「同意罷工期間援飛行」的承諾書，並表示屆時配合資方將會加發2萬元以作為獎金。

甚至，還有會員反映連正在模擬機進行飛行訓練的場合，部分主管都還隨身帶著「承諾書」軟硬兼施騷擾機師，還有會員長時間飛行後在家中休息，主戰派主管為達到威逼簽下「承諾書」的目標，還會接到公司直接來電長時間的疲勞轟炸。

或是在某些場合以「多對一」方式言詞罷凌不願簽下承諾書的機師。最離譜的是，針對才剛剛完成飛訓的機師傳簡訊恐嚇：「你們現在的選項現在只剩一種，就是要大家來簽承諾書」！

工會表示，面對會員這一週以來未曾停止向工會反映與不滿的狀態，機師工會必須對華航主戰派主管下最後通牒，如果明天的協商同時與之後，主戰派資方仍不立即停止此一打壓行徑，工會將暫停協商，進入決議罷工起始期程步驟，未來罷工預告期長短也將視資方打壓程度調整。

工會呼籲交通部、勞動部與桃園市勞動局，工會提及華航主管的行徑皆有所本，若官方不願意見到華航內的主戰派，背著主管機關刻意試圖將爭議導向罷工的話，應立即以有效行政行為，制止華航種種已嚴重涉及不當勞動行為之虞的行徑。