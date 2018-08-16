高屏溪上游淤砂疏濬量破億方 可堆出50座101大樓

莫拉克風災造成高屏溪嚴重淤積，經年累月進行疏濬。（記者李立法攝）

2018-08-16 16:00

〔記者李立法／屏東報導〕莫拉克風災剛滿9週年，當年山洪爆發堆積在高屏溪上游河域的土石，還在疏清中，累計到目前為止，第七河川局及高、屏縣市政府的疏濬量已經破億方，足可堆出50座以上的台北101摩天樓。

2009年的莫拉克風災，高屏山區單日狂瀉3千毫米雨量，導致山洪爆發，大量土石覆蓋了老濃溪、旗山溪及高屏溪等上游河谷，經由洪水沖刷，造成中下游河床嚴重淤積，形成百年罕見的「砂石」災情，迫使政府展開全台最大規模的接力疏濬工程。

第七河川局表示，光是該局前2年的疏濬量就超過5千萬方，當時粗步換算， 約可堆出27座台北101大樓，出動清運的砂石車趟次若連接起來，長度足以繞行地球一圈半，近年來疏濬量逐漸恢復到常態年約5、6百萬方，若加上高、屏縣市政府的疏濬量，所清出的砂石量估算已經破億方。

七河局表示，災後大量清出的砂石連續多年衝擊南部砂石市場，業者苦不堪言，政府為此成立了「土方銀行」調節市場價格，透過市場逐步消化，「土方銀行」已完成階段性任務成為歷史名詞，該局疏濬範圍也集中在下游河段，透過特殊工法，將上游淤砂導入下游開採區，慢慢消化上游堆積的土石。