斗六公園封園整修 預計10月重新開放

斗六公園封園整修，公所祭拜天地，祈求工程平安順利。（記者詹士弘攝）

2018-08-16 15:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六繪本圖書館旁的斗六公園被工程圍籬團團圍住，民眾被封鎖在外，進不得也；斗六市公所表示，將斥資725萬元整修公園內的排水、人行道，並加裝7座監視器，公園平時進出民眾不是老人就是小孩，工地相對危險，基於安全考量才全面封園，預計10月初可重新開放。

斗六市長謝淑亞表示，斗六公園先前已經過大整頓，但因人行步道及排水未納入整修中，鑑於民眾行的安全及公園內排水溝嚴重堵塞，將以725萬元進行整修，施工期75天，今天開工動土，為有效利用資源，原有步道的地磚如果堪用，將回收再利用，減少建築廢棄物的產生。

由於工程需刨除水泥地面及人行道地磚，並將堵塞的排水溝挖除重建，工地現場將很混亂，安全難以確保，考量到公園來的民眾以老人及幼兒為主，為避免民眾受傷，整個斗六公園已用鋼板圍籬與外隔絕。

斗六公園使用率極高，公園因施工而被全面封鎖，也引起不少民怨，今天開工動土，也有不少民眾及民代前來關心，質疑公園局部施工，需將整個公園全面封閉嗎？公所則強調，工區確實有安全疑慮，希望民眾能忍一時不便。

斗六市公所公用課長孫旺田強調，未來公園經整修後，步道會更平坦安全，排水也會更順暢，老舊的木椅也會更新，並新增7座監視器，可監看公園的各個角落，提高民眾的安全保障，避免犯罪行為發生。