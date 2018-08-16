台灣山林喜劇「山的那一邊」 劇組大讚台中山上美景難忘

2018-08-16 16:20

首次上稿 15:36

更新時間 16:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕全片都在台中山區及松鶴部落拍攝的喜劇「山的那一邊」，由於獲得台中市政府大力支持，導演王道南今日與男主角撒基努、合唱團到市府造勢。他說，這是講述原住民樂天搞笑、苦中做樂的故事，瘋狂又荒謬，保證爆笑不已。

這場記者會，由松鶴部落博愛國小合唱團高唱「織布歌」、「泰雅山地小孩」開場，清亮的合音歌聲，整齊劃一的動作，讓全場感受到滿滿的活力，掌聲不斷；新聞局副局長呂美莉也到場共襄盛舉，表達對國片「山的那一邊」的支持。

王道南表示，這次劇組拍攝地點在松鶴部落，以及大雪山、馬崙山等美麗山區，是因為山充滿了各種可能性，居住其中的原住民也因此要練就十八般武藝才能和山和平共存，所以本片要拍攝出他內心其中一個充滿原住民樂天精神的故事。

他也說，演員與工作人員深入台灣山林拍攝，吃盡苦頭，但他們苦中做樂反而培養出好默契，將原住民的樂天搞笑帶入這場在深山中發生的瘋狂又荒謬的喜劇，讓電影爆笑加碼。

撒基努指出，他是排灣族原住民，這次在導演安排下，卻扮演泰雅族原住民的角色，由於兩個族群的尾音、語助詞都有所差異，因此特別請教泰雅族朋友如何正確發音，揣摩戲中的角色個性，可說是相當難得的經驗，歡迎大家踴躍進戲院，感受這部片的精彩故事。

「山的那一邊」集合新生代潛力演員小薰（黃瀞怡）、蘇達、何林駿及撒基努共同演出，由資深導演王道南執導。拍片時獲得台中市政府大力支持，導演王道南特別帶著兩位男主角蘇達、撒基努到市府表示感謝。