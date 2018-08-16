快比超商多 全台6000多家夾娃娃機店地圖曝光！

根據財政部統計資料顯示，全台娃娃機店竟開了6千多間。（圖翻攝自臉書粉專瑞竣科技 給您地圖新鮮事）

2018-08-16 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕近年全台瘋夾娃娃機，根據財政部統計資料顯示，全台娃娃機店竟開了6000多家，更有圖資業者把娃娃機店的地點製圖，數量相當驚人。

圖資業者「瑞竣科技 給您地圖新鮮事」在臉書粉專指出，這陣子夾娃娃機店如雨後春筍般冒出，數量直逼超商，畫面中可見，分布最多的城市分別為新北、台中、桃園市及高雄市。值得注意的是，全台除了許多城市都充滿夾娃娃機的蹤影，就連在靠近南投仁愛鄉的清境「塔洛彎小吃店」旁也設有夾娃娃機，位置可能是全台最高。

另外，目前業者皆以「保證夾取」的方式來經營夾娃娃機，由於過去無法保證夾娃娃機的夾中率，因此被歸類為「電子遊戲機」，也就是為賭博機台的一種；現夾娃娃機以「保證夾取」的方法營運、又稱「選物販賣機」，自然不受「電子遊戲場業管理條例」規範，夾娃娃機便能在電子遊戲場外之地設點經營。

經濟部粉絲團「經濟很有趣」先前也指出，全台娃娃機1年內成長了3302間，其中，成長幅度最高的是新竹市，成長了8.08倍；其次是嘉義市7.2倍，和基隆市6.2倍；台南市則是5.32倍，桃園市5.03倍。