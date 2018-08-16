志工助弱勢勞工重建新房 林佳龍：讓助人更有溫度

2018-08-16 15:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕弱勢勞工住屋修繕志工隊協助清水吳家修繕老舊土埆厝，市府也募集價值約60萬的建材，目前已完工。市長林佳龍前往吳家恭賀時表示，幫助弱勢不只有金錢補貼，政府更能穿針引線結合產業與志工力量提供實質協助，讓助人更有溫度。

市府指出，前年台東嚴重風災，台中市政府號召台中總工會、大台中職業總工會組成「弱勢勞工住屋修繕志工隊」到台東救災，任務結束回到台中後，仍持續協助弱勢勞工修房子。其中，住在清水的小吳一家人，也接受志工隊協助修繕老舊土埆厝。

林佳龍在臉書貼文分享，他日前到小吳家拜訪，與吳家開心貼門聯。吳家3代5口，住了許多年的土埆厝已多處毀損，外頭下大雨，屋內就下小雨。尤其吳父罹患重症，太太要照顧老小，只有小吳靠布袋戲表演養家，想給家人一個舒適的避風港，心有餘而力不足。

因此，大台中職業總工會號召鐵工、水電工等，組成40人「弱勢勞工住屋修繕志工隊」，並由市府募得價值約60萬的建材，用2個多月的時間，為小吳重建新房子，市府環保局寶之林廢棄家具再生中心也提供二手家具，一家5口終於能住得舒適些。

林佳龍說，他對此事內心充滿感動，因為勞工也能幫助勞工，成立了民間的修繕隊，加上各界做後盾，一起來打造台中成為宜居城市。目前台中有2隊志工隊，台中總工會服務範圍在原市區，大台中職業總工會則在原縣區，幫助弱勢不僅有金錢補貼，政府將穿針引線，結合產業界與志工的力量，幫助更多人。

許多網友也對此紛紛按讚，直呼「台中是個有愛的城市」、「弱勢勞工住屋修繕志工隊好棒」、「生活在這個城市感到很幸福」。