無現金體驗專區 OKmini進駐北市府

2018-08-16 15:01

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府與OK 便利超商合作，今天宣布於台北市政府大樓1樓的「無現金支付體驗專區」正式開幕，引進OK今年新發布的OKmini迷你便利店，以近似於自動販賣機的方式消費，雖不能用現金支付，但支援電子票證、信用卡、行動支付、第三方支付等20多種行動支付。

為實現台北市政府無現金政策，市府本周引進四台OKmini，並宣成立無現金支付體驗專區，於OKmini機台內，販售飲料、零食、熊讚紀念品等商品，預計擺設至今年底，這也是目前少數，民眾能在開放市場域使用到OKmini的機會。

按照OK MART規劃，這次在無現金支付體驗專區擺放的OKmini以商辦做為消費者商品需求分析，因此提供的商品為飲料、泡麵、飯糰等600種商品組合，其中又以主食餐類最受歡迎。今年記者會體驗現場，可發現OKmini是以自動販賣機形式操作，並給予實體發票，可接受的交易工具，包含：悠遊卡、有錢卡、一卡通等電子票證；VISA、銀聯、JCB、萬事達卡等銀行卡；與街口支付、歐付寶、支付寶、LINE Pay等行動支付。

OK MART總經理魏國志表示，OKmini，在台北市政府擺放這兩、三天來，都還沒宣傳過，每天實際成交量就達500人次以上，目標則希望今年底前，在全台北有超過15萬人次的使用體驗，替無現金支付做出貢獻。

OK MART經理許宜茹指出，目前共有200到300台OKmini正在廠辦、私人企業等封閉型場域實驗，未來規劃在今年底以前跨大到1000台，繼進軍台北市政府與信義區快閃後，佈局場域也將延伸至學校、商圈等開放式場域。