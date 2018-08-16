高鐵台中站安排弱勢家庭學生免費搭高鐵

2018-08-16 14:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高鐵台中站今日邀請熱愛生命文教基金會、婦幼關懷成長協會所輔導的35位弱勢家庭學生，搭乘高鐵前往台北展開一場高鐵圓夢之旅，高鐵先讓孩子認識高鐵的作業，而學生們也準備薩克斯風演奏及歌舞快閃表演，以饗旅客。

熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺代表學生感謝高鐵公司的貼心安排，讓孩子們一圓乘坐高鐵出遊的美夢，度過一個既充實又有意義的暑假。 方嘉綺表示，一般家庭都會趁暑假安排國內外旅行或營隊活動，但弱勢的孩子即使想出外旅遊，往往受限於經濟問題難以成行，更遑論搭乘高鐵，今天孩子們有機會體驗時速300公里的現代化交通工具非常感謝。

社團會安排學生實地參訪電視台及博物館等多元產業體驗行程，希望藉此讓學生們開拓生活視野，早日發掘自己的興趣，為將來的職涯發展做好規劃及選擇。

搭車前，高鐵公司特別安排導覽，解說車站及工作職務，希望增進學生對台灣高鐵的瞭解，學生們則帶來平日所學的薩克斯風吹奏一首經典西洋歌曲「Top of the world」外，還搭配輕快舞蹈接連演奏「小蘋果」、「給我一個吻」等膾炙人口歌曲，讓不少圍觀的旅客不自覺跟著哼唱起來。

方嘉綺表示，這是學生首度在人潮眾多的高鐵車站演出，大家既緊張又興奮，謝謝高鐵公司提供他們一個演出的舞台，才能有這次難得的體驗。