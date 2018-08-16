2年9個月施工 桃機W2滑行道中午正式啟用

2018-08-16 15:23

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場經過2年9個月完工的W2滑行道，今天中午12時正式啟用，華航由日本福岡飛回桃園CI－111班機成為第一架從W2滑行道由北側穿越到南側機坪在該滑行道的飛機，W2滑行道除有效提升空側運作效率外，也提供未來第三航廈建置靠橋與接駁停機位所需的用地。

桃園機場指出，華航這架空中巴士A330－300型客機，是16日中午12時通過，該機是降落桃園機場北側23R跑道，脫離跑道後經由W2滑行道滑行到南機坪，再滑行回北側A7停機坪停靠，雖然滑行距離比較長，但是減少等候時間。

嶄新的W2滑行道原址位在舊有的航空科學館用地上，總長度達873公尺，道肩寬度60公尺，可提供最大型的F類（如A-380）航機通行，滑行道鋪面採用SMA（石膠泥瀝青混凝土）柔性鋪面，兩側設有完善的排水設施，可杜絕天雨冒漿情況，道面線燈亦配備節能環保，使用照明度佳的LED燈，以最高的安全標準提供航機通行南北場滑行道。

另外，緊鄰一旁同樣規格的W1滑行道也積極施工中，待今年底順利取回目前由長榮航勤租用的土地後，完成後續工程。

桃園機場北側及南側都有部分滑行道封閉整修，有些路段只有1條滑行道可供航機使用，W2滑行道的啟用，可增進航機起降及進出停機坪路線的靈活調度，盡量縮短航機耗費在滑行及等候上時間。