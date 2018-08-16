基中畢業生不放棄 日本扯鈴賽奪第六

國立基隆高中高三畢業生袁丞揚，領有街頭藝人證照，又曾經多次獲得全國扯鈴冠軍，日前參加大阪國際扯鈴比賽獲得第六名佳績。（圖為基隆高中提供）

2018-08-16 14:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆高中高三畢業生袁丞揚，擁有街頭藝人證照，又曾經多次獲得全國扯鈴冠軍，日前到日本參加大阪國際扯鈴比賽獲得第6名佳績，消息傳回到基中，師生十分開心。袁丞揚考高中時一度沒有學校念，高三參加大學特殊選才甄選，連續3次失敗，但經老師鼓勵，他苦讀、苦練，終於考上理想大學，還在國際賽揚威，可說是雙喜臨門。

袁丞揚日前參加「OSAKA INTERNATIONAL DIABOLO COMPETITION 2018」獲得國際第六名的佳績，消息傳回到學校，師長們都相當開心。袁丞揚高中時就是扯鈴好手，並多次獲得全國扯鈴冠軍，今年透過繁星推薦考取台北市立大學，雙喜臨門。

袁丞揚說，這次國際比賽對自己是很大的挑戰，因久未參加大型比賽動作生疏很多，有相當的焦慮以及龐大的壓力，還好出國前班導特別叮嚀出國的注意事項，讓他安心。還有主任跟學長的鼓勵他才安然前行。他始終不放棄他最熱愛的扯鈴，希望藉由這次比賽能自己夠越來越好。

袁丞揚說：「考高中的時候，都沒有學校錄取我，還好基隆高中有續招，於是我錄取了！升學時已經失敗一次，所以我高中真的很認真，不只學業成績表現不錯，我熱愛的扯鈴，也是持續在練習，還考取了街頭藝人證照與多次獲得全國冠軍」。