台中市綠柳川整治兼顧防洪與景觀改造 順利通過強降雨考驗

經本月13日的豪大雨考驗，台中市柳川設施依然完好。（記者歐素美攝）

2018-08-16 14:38

〔記者歐素美／台中報導〕本月13日下午台中下起豪大雨，柳川溪水暴漲，有網友質疑是受到市府景觀整治工程的影響；水利局指出，柳川原本就是都市河川、排水河道，除了平時景觀外，排洪才是首要任務，河道中排放洪水位為應有且正常的現象，且當日柳川沿岸並無淹水或溢堤情形發生。

水利局強調，柳川或綠川流經人口密集的精華河段，每當豪雨發生時，即肩擔數以萬計的人民生命安全，整治皆採低衝擊開發（LID）模式，綠川為保護中山綠橋，更設置2層樓高的地下箱涵，讓大雨來時，洪水可鑽過橋下，不再衝擊橋梁，當日豪雨綠川、柳川皆通過考驗，順利排洪，避免強降雨溢淹至路面，這些結果均驗證綠川及柳川整治以防洪為第一優先，已有效保護都市民眾安全。

在水空間營造上，水利局指出，柳川整治前，河道為傳統混凝土形式，河岸透水率幾乎為零，市府為此於中正柳橋至民權柳橋河段，將河道改為綠化緩坡型式，透過透水性舖面、入滲溝、雨花園、植生溝等，進行植栽綠美化，經由土壤過濾、吸附及微生物分解達成水質淨化功效，同時保留原有老樹，改造柳川水岸環境，透水面積增加 6千平方公尺，達到整體水岸面積50%以上。

而綠川，不僅加入如仿水田式的自然渠道、大面積河岸綠帶、雨水撲滿等工法，在人行空間上，也以透水鋪面增加入滲面積，整治河段透水面積由原本的 5百平方公尺增加至 5千平方公尺，將近10倍。同時，為了恢復綠川以往綠意盎然的印象，除保留原有喬木以外，市府更新植百餘株的樹木以及超過 4 萬株的灌木、草花，綠化面積相較整治前增加了5倍以上。這些都有助於減輕降雨逕流對環境水體的衝擊，發揮快速排洪的功效。

水利局指出，台中幅員廣大，以打造海綿城市為目標，藉由設置排水道、雨水下水道、抽水站、滯洪池等基礎排水設施，同時進行土地開發排水計畫審查，讓流域內土地分擔蓄保水責任；3年來台中市已增加42萬噸滯洪量，總滯洪量達157萬噸，大雨來臨時，台中市可額外蓄洪628座國際標準游泳池水量，把水災機率降到最低。

104年至今，水利局並改善全市80處易淹水點，汛期前各排水路及側溝清疏400公里，清理285噸淤泥及垃圾保持河道暢通，大里區13日最大時雨量也達85mm，過去常淹水的仁化里、瑞城里、塗城里，也因仁化路與美群路雨水下水道系統施作，日前無淹水情形發生。另外，以往台灣大道七段靜宜大學前常淹水，經整治後，這次也無傳出災情。

至於有網友提及麻園頭溪水暴漲的部份，水利局經確認後指出，發生地點應為南屯溪，麻園頭溪當日並無淹水情況，針對南屯溪，水利局已將取水口柵欄後移，增加緩衝，預防水道突然變小，並將加高護岸，強化防洪能量。

而針對台灣大道榮總路段因瞬間強降雨，導致側溝雨水宣洩不及的部份，水利局指出，當天是因大雨超過水利署淹水警戒值，榮總前面台灣大道屬上坡路段，積水僅約10公分，但地表排水使車輛逆水行走阻力變大；雨停後，排水立即消退，周邊並未淹水。水利局短期內將先加密排水孔間距，增路面排水能力，長期則爭取中央補助進行排水重新規劃，增加周邊排水系統能量。