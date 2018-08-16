拿過10屆冠軍 地科國際奧賽我首度下滑到第3名

第12屆國際地球科學奧林匹亞競賽今天從泰國傳回佳績，我國小將由左至右為任瑨洋、劉承瀚、鍾承成、蔡承軒，共拿下2金1銀1銅佳績，國際排名第3名。（教育部提供）

2018-08-16 14:55

〔記者林曉雲／台北報導〕第12屆國際地球科學奧林匹亞競賽今天從泰國傳回佳績，在38個國家、139名參賽學生中，我國學生榮獲2金、1銀、1銅及3項特別獎，國際排名第3名，第1名美國，第2名日本，建中學生鍾承成表現最佳，榮獲金牌，個人排名第8名。

相對於我國曾拿過第1屆到10屆冠軍，去年退到第2名，今年再退到第3名，台灣師範大學地科教授米泓生表示，學生很認真學習，今年題目有些難到大三、大四程度，對台灣學生來說偏難，臨場經驗可能不足，加上平日在學校動手做地球科學實驗的機會不多，邏輯推理能力亦待更加強，致今年的答錯率較高而影響成績。

米泓生說明，總成績7成是選擇題，3成是操作題，多選擇題未說明應選幾項，有可能三到四個選項都是正確答案，學生答題時少選一或二個，分數就盪下來，他們判斷學生的信心度可能不夠，而地科系統分為地質、大氣、岩石圈等，考試會問此系統是那幾個次系統交互產生結果，但題目本身沒有答案線孛，題目沒講，但要求學生應該要想的到，理論題及筆試測驗均有此困難存在。

至於在實作題部分，米泓生表示，以岩石和礦物的鑑定計時測驗為例，不同國家的石頭需要花較多時間，鑑定也需要工具，應試學生一開始不知道有鑑定工具，過數分鐘才發現需用鑑定工具，判斷應是欠缺臨場經驗，致答錯率較高，而影響整體成績。

米泓生表示，歐美國家會員認為學生應具備推理能力，題型在3年前改變，對很多國家學生來說，題目變的不容易，韓國今年也表現不太理想，中國亦是，地科題型愈來愈注重邏輯推理，未來會訓練學生根據題目去推理的能力，而有些題目偏難到大三、大四的程度，學生過去如未受此訓練，回答力就較弱。

米泓生指出，讓他印象深刻的考題，例如有一張相片，原來的地貌不見了，指是經過風化侵蝕造成此現象，但答案同時是向斜構造和背斜構造，這也對學生具有一定難度。我國高中課程讓學生動手做地科實驗的機會不多，日後在培育地科國手時，會加強這方面的訓練。

金牌得主是建中學生鍾承成（個人排名第8名）及台中市私立衛道高中蔡承軒（個人排名第9名），銀牌得主是台中一中學生劉承瀚（個人排名第21名），銅牌得主是建中學生任瑨洋（個人排名第46名）。