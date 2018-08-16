老情人過七夕！參加「爺奶青春摩鐵趴」

結婚34年的林慶信和邱夙儀夫婦，開心參加摩鐵趴。（記者翁聿煌攝）

2018-08-16 14:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕「年輕人愛做的事，我們也能做！」新北市政府社會局選在情人節前夕，今天邀請15對銀髮夫妻到中和的摩鐵參加「爺奶青春摩鐵趴」，青春無下限，大玩變裝party，其中「唇唇相印」遊戲，由阿公幫阿嬤塗上口紅、親下唇印，經多組混合後由阿公猜猜，猜到的阿公能獲得阿嬤香吻，但是90歲的邱戊己竟然猜錯，趕緊拿著玫瑰花向老婆求饒，讓在場的老情人留下精彩回憶。

活動還邀情國內性教育專家黃瑞汝，向銀髮夫妻分享與討論如何表達性的需求、溝通與技巧，以及安全的性情趣，黃瑞汝傳授「多說情話」、「多抱一抱」、「多套一套」等性福3招，鼓勵在場長輩「女人可以主動」、「男人不要提前封刀」，希望阿公阿嬤回家後持續營造「性福」生活。

新北市副市長呂衛青說，傳統上女性在性方面都處於較被動的位置，聽了黃瑞汝開示後，相信大家都了解，幸福生活需要雙方共同經營。

15對參加者最年長的是90歲的邱戊己和太太郭初惠，在玩猜唇印時，他不慎猜錯，被阿嬤翻白眼，80歲的邱代釗和陳國禎夫婦，兩人結婚54年，第一次來摩鐵增廣見聞，陳國禎說，「摩鐵趴很好玩，要老公下次還要再一起來」。

社會局長張錦麗說，根據醫學研究，良好親密關係及適度性生活，能讓長輩維持活力，有益於身心健康，社會局曾經針對760位65歲以上銀髮長輩做調查，其中有71％長輩知道摩鐵，有25％長輩去過摩鐵，另外有21％的長輩很想去摩鐵體驗看看。針對沒有去過摩鐵的長輩，再分析原因發現是「沒機會」（34％）、「要花錢」（22％）以及「不好意思」（20％）等，顯見阿公阿嬤對很「潮」的摩鐵確實有一份憧憬。