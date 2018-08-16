行動故事媽媽劇團閩南語說演故事 18日粉墨登場

「行動故事媽媽劇團」帶來全新「好朋友．對不起」閩南語繪本戲劇演出。（記者黃佳琳攝）

2018-08-16 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市圖文化中心分館結合本土語言閱讀推廣，18日上午10點半邀請「行動故事媽媽劇團」到兒童室，為小朋友們帶來精彩的「好朋友．對不起」閩南語繪本戲劇演出，歡迎家長帶著家裡的小寶貝，一起到圖書館來欣賞以台語演出的繪本故事，讓小寶貝們欣賞及學習台語之美。

圖書館表示，「行動故事媽媽劇團」是由高市圖一群熱愛為小朋友說繪本故事的故事媽媽所組成，她們熱衷於為孩子們演戲，帶給孩子歡樂。成員裡的媽媽們依自己的專長，有美工和縫紉高手，也有劇本改編、道具管理、總務和化妝等，在人手及經費有限的情況下，克服種種困難，將寓教於樂的戲劇呈現給觀眾。

「行動故事媽媽劇團」去年祖父母節前夕在文化中心分館演出《謝謝你．好朋友》台語繪本劇，受到大小朋友的熱烈歡迎，今年又精心準備全新劇碼《好朋友．對不起》，故事描寫大野狼和狐狸是一對好朋友，卻為了一些事情吵架，彼此賭氣不說話；好朋友吵架了怎麼辦？誰該先說對不起呢？

劇團希望藉由兩個角色不同立場的關照，帶領孩子認識自我情緒的管理與人際關係的溝通、相處之道。本齣戲適合親子一起欣賞，一邊教小朋友認識台語，一邊從繪本中學習朋友相處之道。