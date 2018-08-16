818除蚊日 新北動員清除積水容器

為防止登革熱病媒蚊傳播，新北市環保局長劉和然說明如何徹底清除住家戶內外的積水容器。（記者賴筱桐攝）

2018-08-16 13:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕只要沒有積水容器，就沒有登革熱病媒蚊！

最近陣雨頻繁，新北市環保局預計本週六8月18日舉辦「全市除蚊日」活動，除新莊區外，動員全市28個行政區，當天將號召各地區公所，由區長擔任指揮官，結合里長、環保志工及民眾等，上午8點30分起共同清除屋內外積水容器，盼將孳生源一網打盡。

環保局長劉和然今天召開記者會指出，「巡、倒、清、刷」是清除積水容器4步驟：「巡」檢居家內外有無積水容器，「倒」掉容器內積水並倒置，「清」除不要容器或水溝，「刷」刷洗容器徹底去除蚊蟲卵。

劉和然表示，8月18日將動員全市28個行政區，由里長率領各區志工及民眾，同步清除積水容器，新莊區為登革熱疫區，將按照原有步調持續防疫作為，不加入除蚊日行動，另清潔隊也會針對疫區水溝進行投藥，消滅蚊子幼蟲。

環保局表示，日常生活最常見的孳生源就是積水容器，在室內包括花瓶、花盆底盤、冰箱底盤及地下室積水，室外則有水桶、廢棄飲料罐、塑膠水桶、臉盆、輪胎等；天然容器則包括蛋殼、樹洞、竹筒、葉軸等都是清除重點；而屋頂、陽台、排水溝及菜園則是常被忽略的積水死角。若有清出來不要的積水容器，請集中放置後，清潔隊會優先協助清運。