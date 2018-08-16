直銷好夯！ 全台近300萬人投入 7成是女性

2018-08-16 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕近年來不少人開始投入直銷行列，經公平交易委員會發布的資料顯示，全台近300萬人從事「多層次傳銷」行業，其中又以女性為主，人數更是高達204萬人。

據《中央社》報導，今公平交易委員會發布106年「多層次傳銷事業經營發展狀況」調查結果，顯示全台有近300萬人投入多層次傳銷事業，和去年相比多了約22萬人，其中以女性為主力，有204萬人，加入傳銷行業的比率已達12.13%，也就是每100人中就有約12人加入傳銷行業。

公平會副主委彭紹瑾指出，台灣的多層次傳銷有個特色，就是女性為主力，106年女性傳銷商便有204.44萬人，占傳銷商總人數68.32%，更說美妝產品是銷售主力商品之一，而從事多層次傳銷的原因，可能在於工作時間彈性，可兼職抑或貼補家用等。

女性在多層次傳銷事業上的表現不容小覷，106年女性傳銷商領取佣（獎）金人數為56.93萬人、更是占總領取人數7成。

《TVBS》報導，公平會副主委彭紹瑾說明，多層次傳銷與直銷不同的地方在於，「多層次」的上線、下線組織規模，更設有獎金制度以鼓勵業務員銷售及拓展工作，而直銷則指的是「單層」銷售，雖然多層次傳銷與直銷在定義上有些許差異，但一般民眾認知的直銷，多半是屬多層次的組織規模，也就是多層次傳銷。

據多層次傳銷管理法第3條指出，多層次傳銷的定義為「透過傳銷商介紹他人參加，建立多層級組織以推廣、銷售商品或服務之行銷方式」

公平會補充，調查的對象共466家、實際填報有378家，填報率為81.12%；扣除未實施多層次傳銷事業22家及已停（歇）業17家後，106年間仍有實施多層次傳銷的事業共計339家，是本次調查相關查報結果及統計分析的有效範圍。